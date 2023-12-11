مراسلة القاهرة الإخبارية: زيادة فى إقبال الناخبين على اللجان فى اليوم الثانى بالمنوفية

قالت نورهان عجيزة، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن هناك زيادة في إقبال الناخبين على اللجان في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، بمحافظة المنوفية.

وأضافت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن الناخبين توافدوا على اللجان منذ الصباح الباكر، واصطف عدد كبير من الفئات العمرية المختلفة، من كبار السن والشباب والنساء، في أجواء إيجابية لسهولة العملية الانتخابية، وتعاون وتضافر من المؤسسات، والأجهزة الحكومية لتأمين وتنظيم اللجان، واتخاذ كل الإجراءات لتسهيل العملية الانتخابية، التي تستغرق دقيقتين فقط.

ولفتت إلى أنه تم استحدثت بطاقات برايل للتسهيل على الناخبين المكفوفين، ممارسة حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم، كما أصدرت الهيئة توجيهاتها أن يتم الاقتراع بموجب الرقم القومي.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية والمدرجة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.