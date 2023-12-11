حزب المؤتمر: مشهد الانتخابات رسالة للعالم أن مصر على قلب رجل واحد
قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن مشهد الانتخابات الرئاسية 2024، مفرح ويؤكد أن الشعب واعٍ ويعرف متى يقف إلى جانب دولته.
وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "cbc"، أن الإقبال منذ الأمس على الانتخابات غير طبيعي والآن زادت كثافة المواطنين لإرسال رسالة للعالم كله أن مصر كلها على قلب رجل واحد.
الحياة الحزبية تغيرت منذ دعوة الرئيس للحوار الوطني
وتابع، أن الحياة الحزبية تغيرت منذ دعوة الرئيس للحوار الوطني الذي خلق نوعًا من التناغم والتقارب بين الأحزاب واليوم نجدهم كلهم على قلب رجل واحد، مؤكدًا أن القيادات الحزبية اليوم كلها تجتمع على الأرض والجميع يعمل لصالح الوطن وسيكون هناك تنافسًا شريفًا في الانتخابات بينهم ولكن الجميع يجتمع عند نداء الوطن.
وكشف أن إحدى اللجان الانتخابية في فاقوس، أحد المستشارين فيها أحضر حلويات ليوزعها الأطفال على الناخبين خارج اللجان لخلق روح الانتماء في الأطفال.
انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي