حزب المؤتمر: مشهد الانتخابات رسالة للعالم أن مصر على قلب رجل واحد

قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن مشهد الانتخابات الرئاسية 2024، مفرح ويؤكد أن الشعب واعٍ ويعرف متى يقف إلى جانب دولته.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "cbc"، أن الإقبال منذ الأمس على الانتخابات غير طبيعي والآن زادت كثافة المواطنين لإرسال رسالة للعالم كله أن مصر كلها على قلب رجل واحد.

الحياة الحزبية تغيرت منذ دعوة الرئيس للحوار الوطني

وتابع، أن الحياة الحزبية تغيرت منذ دعوة الرئيس للحوار الوطني الذي خلق نوعًا من التناغم والتقارب بين الأحزاب واليوم نجدهم كلهم على قلب رجل واحد، مؤكدًا أن القيادات الحزبية اليوم كلها تجتمع على الأرض والجميع يعمل لصالح الوطن وسيكون هناك تنافسًا شريفًا في الانتخابات بينهم ولكن الجميع يجتمع عند نداء الوطن.

وكشف أن إحدى اللجان الانتخابية في فاقوس، أحد المستشارين فيها أحضر حلويات ليوزعها الأطفال على الناخبين خارج اللجان لخلق روح الانتماء في الأطفال.