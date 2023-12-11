جامعة أسيوط تحتشد بالأعلام في مسيرةٍ دعمًا لانتخابات الرئاسة

نظمت جامعة أسيوط مسيرة حاشدة؛ بمشاركة الآلاف من منتسبي الجامعة؛ احتفاءً بالعرس الانتخابي، وتشجيعًا لكافة منتسبي الجامعة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية٢٠٢٤.

وحرص جميع منسوبي جامعة أسيوط على المشاركة الإيجابية في الاحتفال بالعرس الديمقراطي، وشارك فى المسيرة الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري والمشرف العام على الانشطة الطلابية، والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونوهم من مختلف كليات الجامعة، وحشد من العاملين، والطلاب.

وأعلن المشاركون في المسيرة أنها تأتي في إطار دور الجامعة في تعزيز روح الولاء، والانتماء لدى جميع منتسبيها؛ مشيرًا إلى أن الوطن الآن في حاجة ماسة لكل مواطن، يدرك جيدًا قيمة صوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وقيمة المشاركة الإيجابية في هذا الحدث الديمقراطي المهم، في إطار من الشفافية، والنزاهة؛ لاستكمال مسيرة التنمية، وبناء الدولة المصرية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.