الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قوافل علاجية وسيارات إسعاف تجوب اللجان الانتخابية 2024

الانتخابات 2024
الانتخابات 2024

أقبل المصريون على الانتخابات الرئاسية بشكل مكثف ملتفين حول اللجان محتفلين بالعرس الانتخابي حيث احتشدوا بالحافلات في مسيرات طويلة متجهة إلى اللجان الانتخابية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية داخل مصر، أمس، وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تستمر في الأيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت خلال الثلاث أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

في السياق، ترأس خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، مساء أمس، اجتماع غرفة الأزمات المركزية لمتابعة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية وذلك بغرفة الأزمات، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

القوافل العلاجية

أوضح حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الوزير تابع تنفيذ خطة التأمين الطبي على أرض الواقع، بالتزامن مع بدء العملية الانتخابية، وتوافد المواطنيين على لجان الاقتراع، موجها برفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات الواقعة في محيط اللجان على مستوى الجمهورية.

انطلقت إدارة القوافل العلاجية باستكمال استعداداتها باعداد وتمركز العيادات المتنقلة للقوافل العلاجية التابعة لقطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة امام مقار اللجان الانتخابية وذلك استعدادا لفعاليات التأمين الطبي أثناء الانتخابات الرئاسية.

سيارات الإسعاف

كان هناك تواجد سيارات التأمين الطبي أمام اللجان وتوافر سيارات الإسعاف والعيادات الطبية بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات د.السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.

كما استكملت اليوم مديريات الصحة استعداداتها لبدء الانتخابات الرئاسية حيث قامت الصحة باستكمال رش وتطهير مقار اللجان الانتخابية بجميع ادارات محافظة دمياط.

الإسعافات الأولية بالهلال الأحمر 

أما الهلال الأحمر المصرى فقد شاركت مجموعات منه فى الانتخابات الرئاسية 2024، من خلال توفير خدمات طوارئ بجميع المدارس التى بها لجان، حيث تواجدت بلجنة مدرسة مدينتى للغات بالقاهرة الجديدة.

واستعد الهلال الأحمر بأدوات الإسعافات الأولية وفى حالة وجود حالة مرضية تستحق النقل للمستشفى يتم توفير سيارة إسعاف من خلال التواصل مع هيئة الاسعاف المصرية وبيتم نقله إلى أقرب مستشفى ليه،"قائلا متواجدين فى 27 محافظة في كل المدارس اللى فيها لجان انتخابات بنقدم خدمة الاسعافات الأولية للناخبين على مدار اليوم طوال الثلاث أيام .

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