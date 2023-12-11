رئيس جهاز دمياط الجديدة يُتابع انتظام التصويت فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية

أجرى المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، جولة تفقدية لمتابعة انتظام التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.

وتابع خلال الجولة، أداء غرفة العمليات الفرعيه بالجهاز التي تم إنشاؤها مع الجهات الامنية والتنفيذية لتذليل العقبات أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

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وفي سياق متصل، قاد المهندس محمد خلف الله جميع العاملين بكافة الإدارات بالجهاز المدينة للحشود للإدلاء بأصواتهم، حيث تجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

الانتخابات الرئاسية 2024

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.