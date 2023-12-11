الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمين "حماة الوطن": غرفة عمليات الحزب تتابع الانتخابات الرئاسية على مدار الساعة

الدكتور أحمد العطيفي
الدكتور أحمد العطيفي

تواصل غرفة العمليات المركزية بحزب "حماة الوطن"، برئاسة الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الحزب، انعقادها لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالداخل. 

وقال رئيس الغرفة، إن حشود المصريين باللجان على مدار يومين مشهد مشرف، مشيرًا إلى أن الغرفة مستمرة في الانعقاد وتتواصل بشكل آن ودائم مع المحافظات للاطمئنان على سير الانتخابات.

وأضاف العطيفي، في تصريحات له أن الحزب لديه مندوبون بكل اللجان الانتخابية، مؤكدًا أن ما تشهده مصر من انتخابات تعددية تدعو الجميع للمشاركة والإدلاء بأصواتهم كحق كفله الدستور لهم.

وأضاف: "ننتظر اليوم مشاركة وإقبال المصريين بالداخل بكثافة كما اعتدنا مشهدهم المشرف والحضاري في مثل هذه الاستحقاقات".

واختتم العطيفي حديثه بدعوة جميع المصريين للمشاركة للتصويت والتعبير عن رأيهم من خلال صناديق الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية ومدرجة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل.

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