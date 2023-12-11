الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الشغل مش هيطير".. مواطنون يتركون أعمالهم للتصويت في "الرئاسة"

مواطنين أمام لجان
مواطنين أمام لجان الانتخاب

مع اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية تتوالى المظاهر التي توضح مدى حرص الشعب المصري بكل فئاته على المشاركة في  الانتخابات والإدلاء بصوته في إصرار على المساهمة في تحديد مصير البلاد.

تركت هيام أحمد عاملة بإحدى الشركات الخاصة أنها ترى أن الذهاب إلى الانتخابات واجب وطني لا يقل أهمية عن العمل الذي تقوم به، مشيرة إلى أنها دائمًا ما تشجع عائلتها جميعًا على الذهاب أيضًا وعدم التكاسل.

كما أشادت هيام بسهولة إجراءات الانتخاب وتسهيلات اللجان المقدمة للناخبين ما يجعل مدة الانتخاب لا تستغرق أكثر من نصف ساعة في اغلب الأوقات.

الأمر نفسه تكرر مع مصطفى فهمي الذي أكد أنه لم يعتد على السلبية، لذا فقد أصر على النزول والانتخاب حتى ولو كلفه ذلك أن يستأذن مدة بسيطة من العمل قائلًا "الشغل مش حايطير بس ده مستقبل البلد".

ويعد اليوم الموافق 11 من شهر ديسمبر هو اليوم الثاني من أيام الانتخابات الرئاسية ووفقًا للجدول الزمني المقرر من من الهيئة الوطنية للانتخابات تعد أيام 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري هي الأيام التي تجرى فيها الانتخابات الرئاسية 2024، إذ قد بدأ التصويت من التاسعة صباحًا، ومقرر له الانتهاء التاسعة مساء، كما حدد يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. 

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

كما أشارت إلى أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، وذلك باستثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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