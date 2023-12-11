تبدأ اليوم.. 87 مناسبة تحتفل بهم الكنيسة الأرثوذكسية في شهر كيهك

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ببدء شهر كيهك رابع الشهور القبطية، وقال السنكسار الكنسي انه سمي بهذا الاسم نسبة إلى الإله ( كا هاكا ) اله الخير ، أو الثور المقدس المعروف عند العامة بالعجل أبيس .

ويشهر الشهر بعدة أمثلة شعبية مثل كيهك صباحك مساك تقوم من فطورك تحضر عشاك، ومن اشهر منتجاته سمك كيهك، واوضح السنكسار ان هذا الشهر خصصته الكنيسة من كل عام لتمجيد العذراء لما نالته من النعم، وتحتفل الكنيسة بعدة مناسبات في شهر كيهك هذه أبرزها.

مناسبات شهر كيهك

1- نياحة القديس بطرس الرهاوي اسقف غزه

2- نياحه ألبابا آثناسيوس الثالث البطريرك السادس و السبعون

3- نياحة البابا يوأنس الثالث البطريرك الأربعون

4- تكريس كنيسه ألشهيد أبو فام الجندي في أبنوب

5- تذكار تكريس كنيسة الأنبا شنوده رئيس المتوحدين

6- نياحة القديس آباهور ألراهب

7- نياحة القديس هرمينا ألسائح

8- تذكار تقديم القديسه العذراء مريم الى الهيكل في اورشليم في سن 3 سنوات

9- استشهاد القديس صليب الجديد (الشهيد بيستافروس)

10- استشهاد القديس إندراوس احد الاثني عشر رسول

11- تذكار تكريس كنيسة ماريوحنا الهرقلي في أم القصور بـ ديروط

12- تذكار نقل جسد القديسين الانبا بيشوي والانبا بولا الطموهي الى دير الأنبا بشوي في وادي النطرون

13- نياحة ناحوم النبي

14- استشهاد القديس فيكتور بـ أسيوط

15- استشهاد القديس إيسيذوروس

16- نياحة البابا أبرام بن زرعة البطريرك الثاني و الستون

17- استشهاد القديس بطلس القس

18- نياحة القديس متاوس الفاخوري بـ إسنا

19- استشهاد القديس بنينا وباناوا

20- تذكار تكريس كنيسة القديس آبسخيرون القليني

21- نياحة القديس يوحنا اسقف آرمنت

22- استشهاد القديس أيسى و تكله اخته

23- استشهاد القديسة برباره و يوليانه

24- نياحة القديس الأنبا صاموئيل المعترف

25- نياحة البابا ياروكلاوس البطرك الثالث عشر

26- نياحة القديس بيمن ألمعترف

27- نياحة القديس نيكولاوس اسقف موره (سانتا كلوز أو بابا نويل)

28- نياحة القديس شورة الأخميمى

29- تذكار نقل جسد البابا ساويروس الأنطاكي

30- نياحة القديس الانبا بيجمي السائح

31- استشهاد القديس ابطلماوس الدندراوي

32- نياحة القديس إقلاديوس بـ أبوتيج

33- التذكار الشهري الخاص برئيس الملائكة ميخائيل

34- نياحة القديس هدره السائح الأسواني

35- نياحة القديس يوحنا المعترف

36- انعقاد مجمع رومية على نوباطس القس

37- استشهاد القديس برصنوفيوس الراهب

38- نياحة البابا مرقص الثامن

39- نياحة الآب القديس إبراكيوس السائح

40- تذكار تكريس كنيسة القديس ميصائيل السائح

41- حبل حنه أم والدة الإله بالعذراء مريم

42- استشهاد القديس ماربهنام و سارة أخته

43- استشهاد القديس أمونيوس أسقف إسنا

44- استشهاد القديس سمعان و أباهور و آبامينا

45- نياحة البابا خريستوذولس البطريرك السادس و الثمانون من بطاركة الكنيسة المصرية

46- نياحة القديس خرستوذولوس السائح

15 كيهك 47- نياحة القديس اغريغوريوس الأرمنى

48- نياحة القديس لوقا العمودي

49- نياحة القديس حزقيال من إرمنت

50- تذكار تكريس كنيسة الشهيد يعقوب المقطع

51- نياحة البار جادعون

52- استشهاد القديسين هرواج و حنانيا و خوذى بـ أخميم

53- استشهاد القديس امساح القفطي

54- استشهاد القديسين اولوجيوس و إرسانيوس بـ دير الحديد باخميم

55- نقل جسد القديس لوكاس العمودى

56- نياحة القديس ايليا بـ جبل بشواو

57- نقل جسد القديس تيطوس اسقف كريت الى القسطنطينيه

58- استشهاد القديس ياروكلاوس و الشهيد فليمون

59- نياحة البابا غبريال السادس البطريرك الحادي و التسعون

60- نياحة القديس يوحنا اسقف البرلوس جامع كتاب سنكسار

61- نياحة حجى النبي احد الأنبياء الصغار الاثنى عشر

62- استشهاد القديس آيليا آسقف دير المحرق في القوصية

63- التذكار الشهري لوالدة الأله القديسة مرت مريم العذراء

64- نياحة القديس بيرنابا احد السبعين رسولا

65- نياحة القديس صاوا

66- تذكار الملاك الجليل غابريال المبشر

67- استشهاد القديس بخوميوس و ضالوشام اخته

68- نياحة البابا أنسطاسيوس البطريرك السادس و الثلاثون

69- نياحة داؤود النبى و الملك

70- نياحة القديس تموثاوس السائح

71- استشهاد القديس إغناطيوس الثيئوفورس بطريرك انطاكيه

72- ميلاد القديس تكلاهمانوت الحبشى

73- استشهاد القديس فيلو غونيوس بطريرك انطاكيه

74- نياحة القديس الأنبا يحنس كاما القس

75- نياحة القديسين انبا بيسنتاؤوس و انبا بيشاى بـ جبل الطود ارمنت شرق (في دير القديسين)

76- استشهاد القديسة إنسطاسيه

77- تكريس كنيسة الشهيدين انبا بيشاي و انبا بطرس

78- تذكار القديسة يوليانة الشهيده

79- استشهاد القديس انبا بيسادة اسقف ابصاي

80- برامون عيد الميلاد المجيد

81- استشهاد 150 رجل و 24 امرأة من مدينة أنصنا

82- عيد الميلاد الجديد

83- تذكار شهداء أخميم

84- سجود الماجوس للطفل يسوع الملك

85- استشهاد القمص ميخائيل الطوخى

86- استشهاد الطفل زكريا و من معه في إخميم

87- نياحة القديس يوأنس قمص شهيت