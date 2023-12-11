الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البابا تواضروس الثانى يستقبل السفير السنغالى بمصر

البابا تواضروس
البابا تواضروس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الإثنين سفير السنغال في مصر، السفير كيموكو دياكيتي.

أعرب السفير خلال اللقاء عن سعادته بوجوده في مصر ومحبته لمصر وأهلها وعن العلاقات الطيبة التى تربط بين السنغال ومصر.

البابا يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى قداسة البابا تواضروس الثاني بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك في لجنة مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل، قسم الوايلي، وهي اللجنة المسجل بها اسمه في الجداول الانتخابية.

وعقب انتهاء قداسته من أداء الواجب الانتخابي أكد في تصريحات لعدد من وكالات الأنباء ووسائل الإعلام أن المشاركة في أي انتخابات هى تعبير عن المواطنة، وتابع: "وكما يتعب المسئولون في كل موقع من أجل الشعب، فإنه على المواطنين أن يردوا عن هذا الجهد بالمشاركة بإيجابية من أجل بناء الوطن،  فالمشاركة تعد تعبيرًا عن الوفاء حيث نشترك معًا في عمل واحد".

وشدد قداسة البابا على ضرورة مشاركة جميع المواطنين، دون استثناء، في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم كحق دستورى أصيل، حيث أن عملية الاختيار حرية ومسئولية أمام التاريخ وأمام العالم كله.
ودعا قداسته كافة المصريين شباب وكبار إلى  الحرص على المشاركة.

وعن موقف الكنيسة قال قداسة البابا: "الكنيسة تشارك باعتبارها جزءًا من الوطن لذا فإنها يجب أن تشارك بإيجابية مع باقي الكيانات الوطنية".

واختتم مشيدًا بالعملية التنظيمية للتصويت في كل إجراءاته داخل اللجنة.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة نيافة الأنبا بسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة.

جرى خلال اللقاء بحث مجموعة من الملفات الخاصة بخدمة نيافته الرعوية.

وأيضا استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة  نيافة الأنبا صموئيل أسقف إيبارشية طموه، الذي عرض على قداسة البابا بعض الموضوعات الخاصة بالخدمة في الإيبارشية.

 

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