الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البابا تواضروس يستقبل سفير مصر الجديد في إندونيسيا

البابا تواضروس
البابا تواضروس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة صباح اليوم الإثنين، السفير ياسر حسن سفير مصر جمهورية مصر العربية في إندونيسيا، الذي جاء للقاء قداسة البابا للتعارف، وذلك قبل تسلمه مهمته الجديدة سفيرًا لمصر في اندونيسيا، وتمنى له قداسة البابا التوفيق.

البابا يدلي بصوته في الانتخابات

وكان أدلى قداسة البابا تواضروس الثاني بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك في لجنة مدرسة الشهيد امتياز محمد كامل، قسم الوايلي، وهي اللجنة المسجل بها اسمه في الجداول الانتخابية.

وعقب انتهاء قداسته من أداء الواجب الانتخابي أكد في تصريحات لعدد من وكالات الأنباء ووسائل الإعلام أن المشاركة في أي انتخابات هى تعبير عن المواطنة، وتابع: "وكما يتعب المسؤولون في كل موقع من أجل الشعب، فإنه على المواطنين أن يردوا عن هذا الجهد بالمشاركة بإيجابية من أجل بناء الوطن،  فالمشاركة تعد تعبيرًا عن الوفاء حيث نشترك معًا في عمل واحد."

وشدد قداسة البابا على ضرورة مشاركة جميع المواطنين، دون استثناء، في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم كحق دستورى أصيل، حيث أن عملية الاختيار حرية ومسئولية أمام التاريخ وأمام العالم كله.

ودعا قداسته كافة المصريين شباب وكبار إلى  الحرص على المشاركة.

وعن موقف الكنيسة قال قداسة البابا: "الكنيسة تشارك باعتبارها جزء من الوطن لذا فإنها يجب أن تشارك بإيجابية مع باقي الكيانات الوطنية."

واختتم مشيدًا بالعملية التنظيمية للتصويت في كافة إجراءاته داخل اللجنة.

كما أكد قداسة البابا تواضروس الثاني أن مشاركتنا كمصريين في الانتخابات هو حق وواجب تمليه علينا مسؤلية بناء الوطن، وشدد على أن الاختيار رغم أنه حرية شخصية إلا أنه مسؤولية لأن من يختار اختيارًا يجب أن يعلم أنه سيتحمل تبعاته.

وعن المشهد الانتخابي قال قداسة البابا: نحن في هذا المشهد الدستوري الجميل ومشهد إظهار المواطنة. فالمواطنة ليست كلمة وإنما فعل، وبالتالي المشاركة هي تأدية هذا الفعل". 

وتابع: "ذهبت اليوم إلى اللجنة وانتخبت مثل عموم المصريين، وفي الطريق شاهدت الكثافة الموجودة من المواطنين المصريين، الذين يقفون في طوابير منتظرين، وكل أحد منهم يشتهي أن يدخل لجنته ويُدلي بصوته ويقدم اختياره، وهو أمر مفرح جدًّا: أننا كلنا كمصريين نشترك في بناء صورة الوطن أمام أنفسنا وأمام العالم كله"

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