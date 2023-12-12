الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

منها الملح والمواد المعلبة.. احذر أطعمة تضر القلب والأوعية الدموية

أطعمة تضر القلب
أطعمة تضر القلب والأوعية الدموية

يعتبر القلب والأوعية الدموية من أهم أجهزة الجسم، وللحفاظ على صحتها يجب تجنب بعض الأطعمة التي تعتبر ضارة لها، فهناك تأثيرات سلبية لهذه الأطعمة، وخلال السطور التالية نرصد بعض الأطعمة التي تضر القلب والأوعية الدموية ونقدم نصائح لتبني نظام غذائي صحي لصحة قلبية أفضل.

أطعمة غنية بالدهون المشبعة

 تحتوي بعض الأطعمة مثل اللحوم الحمراء والزبدة على نسب عالية من الدهون المشبعة، والتي يمكن أن تزيد من نسبة الكولسترول السيء في الدم وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الأطعمة التي تزيد فيها نسبة بالصوديوم

يحتاج الجسم إلى كميات محدودة من الصوديوم للحفاظ على صحة الخلايا والأعصاب والعضلات، ولكن تناول كميات زائدة من الصوديوم في أطعمة كالملح أو الأطعمة المعلبة أو التي تتواجد فيها مواد حافظة  يمكن أن يزيد من ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الأطعمة الغنية بالسكريات

  تحتوي بعض الأطعمة مثل الحلويات والمشروبات الغازية على كميات كبيرة من السكريات، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسمنة وارتفاع مستوى السكر في الدم، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان وحدة قسطرة القلب بعد تطويرها

نصائح لتبني نظام غذائي صحي

  • تناول الأطعمة الغنية بالألياف: تشمل هذه الأطعمة الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، والتي تساعد في خفض نسبة الكولسترول في الدم وتحسن صحة القلب والأوعية الدموية.
  • تقليل تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة: يجب تقليل تناول اللحوم المدهنة والزبدة والأطعمة المقلية والوجبات السريعة، واستبدالها بالأطعمة المشبعة بالدهون المفيدة مثل زيت الزيتون والأسماك.
  • تقليل تناول الأطعمة العالية بالصوديوم: يجب تجنب الملح المضاف إلى الأطعمة واستخدام التوابل والأعشاب لإضفاء نكهة على الطعام، وتجنب تناول الأطعمة المعلبة والأطعمة الجاهزة التي تحتوي على كميات عالية من الصوديوم.
  • تقليل تناول الأطعمة الغنية بالسكريات: يجب تقليل تناول المشروبات الغازية والحلويات والأطعمة المصنعة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات، واستخدام بدائل صحية مثل الفواكه لإضفاء نكهة حلوة على الطعام
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