منها الملح والمواد المعلبة.. احذر أطعمة تضر القلب والأوعية الدموية

يعتبر القلب والأوعية الدموية من أهم أجهزة الجسم، وللحفاظ على صحتها يجب تجنب بعض الأطعمة التي تعتبر ضارة لها، فهناك تأثيرات سلبية لهذه الأطعمة، وخلال السطور التالية نرصد بعض الأطعمة التي تضر القلب والأوعية الدموية ونقدم نصائح لتبني نظام غذائي صحي لصحة قلبية أفضل.

أطعمة غنية بالدهون المشبعة

تحتوي بعض الأطعمة مثل اللحوم الحمراء والزبدة على نسب عالية من الدهون المشبعة، والتي يمكن أن تزيد من نسبة الكولسترول السيء في الدم وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الأطعمة التي تزيد فيها نسبة بالصوديوم

يحتاج الجسم إلى كميات محدودة من الصوديوم للحفاظ على صحة الخلايا والأعصاب والعضلات، ولكن تناول كميات زائدة من الصوديوم في أطعمة كالملح أو الأطعمة المعلبة أو التي تتواجد فيها مواد حافظة يمكن أن يزيد من ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الأطعمة الغنية بالسكريات

تحتوي بعض الأطعمة مثل الحلويات والمشروبات الغازية على كميات كبيرة من السكريات، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسمنة وارتفاع مستوى السكر في الدم، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

نصائح لتبني نظام غذائي صحي