الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان وحدة قسطرة القلب بعد تطويرها

محافظ القليوبية ورئيس
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان تطوير وحدة قسطرة

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، وحدة قسطرة القلب والشرايين التاجية بسعة 13 سريرًا بمستشفى بنها الجامعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي  للمستشفيات الجامعية، والدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية. 

واستمع محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها، إلى شرح من عميد كلية الطب والمدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية حول استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة فى التشخيص بوحدة القسطرة والشرايين التاجية، وما تقدمه من خدمات لمرضى القلب والمترددين على المستشفيات الجامعية.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة بمنظومة الصحة لديها، إذ كان لها نصيب كبير فى المشروع القومى لتطوير 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث تم تطوير 5 مستشفيات مركزية بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه شاملة المبانى والتجهيزات الطبية وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بصحة المواطنين من خلال تطوير المستشفيات وتنفيذ العديد من المبادرات والحملات الرئاسية فى القطاعات الصحية المختلفة.

وأشاد الهجان، خلال الجولة، بأعمال التطوير التي تشهدها المستشفيات الجامعية وزيادة طاقتها الاستيعابية لكي تتمكن من أداء رسالتها، وتقديم أفضل الخدمات الطبية اللائقة للمواطنين المترددين عليها، مؤكدا الدور العظيم الذي تقوم به جامعة بنها بما تمتلكه من كوادر وخبرات علمية وعلماء في كل التخصصات لخدمة المواطنين في شتي القطاعات خاصة الطبية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن الدولة المصرية قد أعطت ملف القطاع الصحي اهتماما كبيرا، مشيرا إلي أن أعمال التطوير التي شهدتها المستشفى الجامعى منذ عام 2020 وحتى الآن تجاوزت الـ500 مليون جنيه وتضمنت الأعمال إعادة تأهيل وتطوير مبني الاستقبال والطوارئ، وتشغيل 17 كبسولة جراحية للعمليات الموحدة التي تتم طبقًا لأعلى مواصفات الجودة العالمية، وتوريد وتركيب جهاز الإطفاء والإنذار المبكر، بالإضافة إلى تركيب منظومة الكاميرات الجديدة، كما أنه جار تطوير مبني الباطنة والجراحة لخدمة المرضى والمترددين على المستشفى.

وأشار الجيزاوي إلى أنه جارٍ إنشاء المرحلة الأولى من المستشفي الجامعي الجديد الذى يقام بإجمالى مسطحات بنائية حوالى 60000م2 وهى عبارة عن بدروم وأرضى و8 متكرر ويسع 450 سريرا و15 غرفة عمليات و50 سريرا بالعناية المركزة، كما يضم المستشفى الجامعى العديد من التخصصات الطبية الجديدة.
من جانبه، قال الدكتور عمرو الدخاخني، مدير مستشفى بنها الجامعى، أن تطوير وحدة الأجهزة القلب والشرايين التاجية شملت 2 غرفة عمليات و5 أسرة للأفاقه و13 سريرا، كما أنه يتم استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة فى التشخيص، مشيرا إلي أنه تردد علي وحدة القسطرة بالمستشفي الجامعي 1254 مريضا ما بين قسطرة تشخيصية وعلاجية وذلك عام 2022 و1304 مرضى من يناير إلى نوفمبر 2023 ما بين قسطرة تشخيصية وعلاجية.

جامعة بنها ناصر الجيزاوى قسطرة القلب محافظ القليوبية مستشفى بنها الجامعي

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