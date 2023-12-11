الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كأس العالم للأندية.. الأهلى يغادر القاهرة متوجهًا إلى السعودية

خالد مرتجي
خالد مرتجي

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مطار القاهرة في طريقها إلى المملكة العربية السعودية، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، ويترأس بعثة نادي الأهلي في المملكة العربية السعودية، المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد خاض مرانه الختامي في القاهرة، صباح اليوم الإثنين، قبل التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى السعودية، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وغادرت بعثة الأهلي القاهرة منذ قليل، متوجهة إلى السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري، ويلعب الأهلي يوم 15 ديسمبر الجاري مع الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، وسبق وتوج بالميدالية البرونزية ثلاث مرات سابقة وذلك خلال المشاركة في أعوام 2006 و2020 و2021.

ويتطلع الأهلي إلى تحقيق إنجاز جديد، عندما يشارك خلال النسخة التاسعة في تاريخه، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية 2023.

مران الأهلي.. الفريق يختتم استعداداته في القاهرة قبل السفر إلى السعودية

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي خاض مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم قبل التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى السعودية، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وعقد الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، ثم خاض لاعبو الفريق فقرة إحماء وجزءًا بدنيًا قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وشارك محمود متولي في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية.

وخاض رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

وواصل رضا سليم الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج التأهيلي الخاص به.

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