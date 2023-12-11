الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعثة الأهلي في مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى السعودية والمشاركة بالمونديال (صور)

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

وصلت بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلى برئاسة خالد مرتجي، منذ قليل، إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تستضيفها مدينة جدة في الفترة ما بين  12 إلى 22 ديسمبر الحالي.

ويرافق محمود الخطيب رئيس النادي بعثة المارد الأحمر وبعض أعضاء مجلس إدارة علي نفقاتهم الخاصة بينما يغيب العامري فاروق نائب رئيس النادي والذي يرقد حاليا في العناية المركزة باحد المستشفيات بعد تعرضه لوعكة صحية منذ أكثر من 25 يومًا.

ويستهل المارد الأحمر خلال مشواره في كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر الجاري إذ ينتظر الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، التي تقام يوم 12 من الشهر نفسه في السعودية.

 وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خاض مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم قبل التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى السعودية، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

 

بعثة الاهلى مطار القاهرة كولر خالد مرتجي افتتاح مونديال الأندية

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