عاجل.. تحرك جديد من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلى ضد بيراميدز والشيبى

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة مذكرة نادي الأهلي ضد لجوء نادي بيراميدز ولاعبه المغربي محمد الشيبي إلى القضاء المدني في أزمة الشيبي مع حسين الشحات لاعب الأهلي، إلى الشئون القانونية، وذلك للدراسة وتقديم تقرير لإبداء الرأي القانوني طبقًا للائحتي الاتحاد المصري والاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتقدم محمد الشيبي ببلاغ للنائب العام، متهمًا حسين الشحات بالاعتداء عليه داخل الملعب، عقب مباراة بيراميدز مع الأهلي في الدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي، قبل أن يتقدم نادي الأهلي بمذكرة للاتحاد المصري لكرة القدم، اعتراضًا على تلك الخطوة، باعتبارها مخالفة للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، باللجوء للقضاء المدني في قضايا رياضية.

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وكان الأهلى قد أرسل النادي مذكرة لاتحاد الكرة يطلب فيها ردًّا عاجلًا بخصوص ما جرى من مخالفة للوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، بخصوص الواقعة التي جرت بإحدى مباريات الأهلي في الدوري الموسم الماضي بملعب الدفاع الجوي يوم 23-7-2023”.

وجاء فى مذكرة الأهلى: “أن الواقعة المشار إليها التي كان أحد أطرافها اللاعب حسين الشحات وقعت ضمن أحداث اللقاء، كما هو ثابت في تقرير مراقب المباراة، وتمت الإشارة إلى هذا بوضوح في خطاب تلقاه النادي من اتحاد الكرة يوم 24-7-2023، يفيد بأن لجنة المسابقات اضطلعت بمسئولياتها ونظرت الواقعة، بما يتفق مع بنود لائحة المسابقات (مادة 2)، واستندت إلى تقرير المراقب وقررت إيقاف حسين الشحات مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، هذا فضلًا عن قيام النادي بتوقيع عقوبة مالية أخرى على اللاعب وتم خصم نصف مليون جنيه من مستحقاته”.

وأكمل: “لكن فوجئ النادي مؤخرًا باستدعاء حسين الشحات لنيابة القاهرة الجديدة الكلية للتحقيق معه في ذات الواقعة، وذلك بالمخالفة للوائح الاتحادين المصري والدولي، والتي لا تجيز للأندية والمسئولين وعناصر اللعبة اللجوء لأي من المحاكم المدنية أو الإدارية لحل نزاع رياضي يتعلق بكرة القدم (مادة 38 من لائحة الانضباط)”.

وأنهى: “وأن ما جرى من الطرف المخالف (اللاعب والنادي) هو انتهاك للقواعد المنظمة لشئون اللعبة، ونقل ما يحدث من خلافات في الملاعب الرياضية إلى ساحة المحاكم الجنائية، والتي أكد النادي تقديره الكامل لها.. وشدد الأهلي في مذكرته المتكاملة على ضرورة الرد العاجل والإفادة، بما تم لائحيًّا بهذا الخصوص، لاتخاذ ما يراه مناسبًا لحفظ الحقوق الأدبية للنادي واللاعب حسين الشحات”.