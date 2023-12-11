تنسيقية شباب الأحزاب: رصدنا العملية الانتخابية من خلال 20 ألف متابع بالمحافظات

قال الدكتور محمد محرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية ترصد العملية الانتخابية من خلال 20 ألف متابع منتشرة في جميع محافظات مصر.

وأشار محرم، عبر مداخلة هاتفية على قناة dmc، اليوم الإثنين، إلى أن اللجان الانتخابية في اليومين الأول والثاني شهدت تواجدًا ملحوظًا للشباب والمرأة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وهذا يدل على أن المواطن المصري أصبح لديه وعي بأهمية العملية الانتخابية، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة.

أعداد متزايدة

وتابع: واجهنا، أمس، أعدادا متزايدة من قبل الناخبين أمام اللجان، وبالفعل تم إمداد اللجان بالمزيد من القضاة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وتسريع عملية التصويت.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشباب يمثلون نسبة كبيرة من المجتمع، وهم أمل مصر في الجمهورية الجديدة، معقبًا: "وجود الشباب خطوة جيدة جدا على طريق بناء الجمهورية الجديدة".