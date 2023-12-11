العلم المصري حاضرًا في الانتخابات الرئاسية.. وبائعون: "يعبر عن الوطنية"

مع دخول الانتخابات الرئاسية يومها الثاني انتشرت العديد من الوسائل المرتبطة بالاحتفال بها، وبين تلك الوسائل كان "العلم المصري".

إذ راجت تجارة "العلم المصري"، نظرًا للإقبال الشديد من قبل المواطنين على شراؤه في مثل هذه المناسبات، وفي هذه الانتخابات الرئاسية الحالية حرص الكثير من المواطنين على الذهاب إلى مقار اللجان حاملين العلم المصري كنوع من التشجيع لوطنهم أثناء المشاركة في تحديد مصيره.

أوضح محمد السيد 31 عامًا أنه يحرص على شراء العلم في كل مناسبة تخص البلاد من أجل تشجيعها، مشيرًا إلى أن مناسبة الانتخابات الرئاسية هي مناسبة ذات طابع خاص وتحديدًا هذا العام لذا فقد حرص على تجهيز العلم قبل أن تبدأ الانتخابات بوقت طويل استعدادًا لها.

بينما أوضح أحد تجار الأعلام في منطقة العتبة أنه بخلاف أن المناسبات الوطنية هي فترة للربح له مما لاشك فيه، إلا أنه يشعر بالسعادة والفرح من قلبه وهو يقوم بتوزيع الأعلام على المواطنين، موضحًا أن هذا العام الإقبال كبير على شراء الأعلام من الكبار والصغار، كما يؤكد ملاحظته الفرحة والحب والوطنية في وجوه من يشتري منه الأعلام وأن تلك هي الدوافع الحقيقية التي جعلتهم يشترونه ويقيمون المسيرات في حب الوطن رافعينها.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.