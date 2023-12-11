المرشح الرئاسى حازم عمر يتفقد سير عمل اللجان الانتخابية ببنى سويف

تفقد المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، مقر اللجنة الانتخابية بمدرسة صلاح سالم المشتركة بمدينة ناصر بمحافظة بنى سويف، وذلك خلال اليوم الثانى لمتابعة سير العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024.

رافق المرشح حازم عمر، أثناء تفقده لمقر اللجنة، بعض نواب وقيادات حزب الشعب الجمهوري، فضلًا عن العديد من المؤيدين.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

e3d0fc88-cc7d-46e0-839a-65cd0768da1d