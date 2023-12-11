الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية يؤكد توافر جميع الخدمات في اللجان الانتخابية بالمعاهد

رئيس المنطقة الأزهرية
رئيس المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية

تفقد الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الاسماعيلية الأزهرية، اليوم الاثنين، لجان الانتخابات الرئاسية بالمعاهد الأزهرية، حيث تابع لجنة ابوخروع بأبوصوير، ولجنة السبع آبار.

كما اطمئن على توافر جميع الخدمات اللازمة بداخل المعاهد لسير العملية الانتخابية بانتظام، مشيدًا بالإقبال على مراكز الاقتراع، و رافقه وفد من المنطقة الأزهرية يضم الدكتور محمد محمود، مدير إدارة التعليم الإعدادي، والدكتور وجيه، مدير إدارة الامتحانات، وعماد العنتبلي، مدير ادارة التعاقدات والمشتريات.

انتخابات الرئاسة 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من امس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

 متابعة إعلامية للانتخابات

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

رئيس المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية
رئيس المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية
رئيس المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية
رئيس المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية
رئيس المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية
رئيس المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية
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