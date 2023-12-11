حشد كبير من طلاب جامعة المنصورة الجديدة للإدلاء بأصواتهم الإنتخابية ٢٠٢٤

تابع الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، أ. عبد الله جاد أمين عام الجامعة، الدكتور علي الشريف وكيل كلية الأعمال لجان تصويت المغتربين بالانتخابات بمدينة جمصة محافظة الدقهلية حيث شهدت إقبالا كبيرا من طلاب جامعة المنصورة الجديدة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 والتي بدأت من يوم الأحد العاشر ديسمبر وتستمر حتي الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري، وقد حرص رئيس الجامعة للأدلاء بصوته الانتخابي مع اللحظات الاولى لفتح اللجان باليوم الأول.

وأكد الدكتور معوض الخولي، أن الجامعة تقدم كل الدعم لطلابها ومنسوبيها لتحفيزهم على المشاركة الإيجابية في التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدًا أن ذلك يأتي انطلاقًا من دورها المجتمعي والتثقيفى لحثهم علي أهمية المشاركة السياسية، لخلق جيل أكثر وعيًا وعلمًا بواجبه الوطني ومشاركًا في التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأضاف "الخولي" أن الجامعة منذ انطلاق الساعات الأولي لليوم الأول للانتخابات الرئاسية قامت بتوفير كل أوجه الدعم اللوجستي الكامل لتوفير المناخ الملائم أمام الطلاب ومنسوبي الجامعة المغتربين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر بالعملية الانتخابية من توفير وسائل انتقال من والي اللجان .

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة