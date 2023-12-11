"انزل شارك".. مسيرة تجوب شوارع بورسعيد للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات حية من مسيرة في محافظة بورسعيد تحت شعار "انزل شارك" تجوب شوارع المحافظة؛ لحث المواطنين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وحرص عدد كبير من أهالي محافظة بورسعيد على التوافد منذ الصباح الباكر على مختلف اللجان والمقرات الانتخابية، وذلك من أجل المشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس مصر.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.