الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"انزل شارك".. مسيرة تجوب شوارع بورسعيد للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

مسيرة تجوب شوارع
مسيرة تجوب شوارع بورسعيد

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات حية من مسيرة في محافظة بورسعيد تحت شعار "انزل شارك" تجوب شوارع المحافظة؛ لحث المواطنين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وحرص عدد كبير من أهالي محافظة بورسعيد على التوافد منذ الصباح الباكر على مختلف اللجان والمقرات الانتخابية، وذلك من أجل المشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس مصر.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي أخبار انتخابات مصر

مواد متعلقة

طلاب جامعة السويس يحتشدون أمام لجانهم فى ثانى أيام الانتخابات

مسيرة حاشدة لطلاب جامعة المنيا في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

إقبال كثيف بـ جمصة في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية (فيديو)

التهامي: المصريون يقدمون ملحمة وطنية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

الشرطة النسائية تساعد كبار السن للأدلاء بأصواتهم بمدرسة السنطة الثانوية المشتركة

رئيس اللجنة العامة بقنا: الأمور تسير بشكل طبيعى والإقبال مشرف

"إكسترا نيوز": منظمات المجتمع المدنى خارج اللجان لمساعدة المواطنين

"الوطنية للانتخابات: تعرض قاضى لجنة 37 بشبرا الخيمة لوعكة صحية

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

أول تعليق من لبلبة على واقعة تصويتها فى الانتخابات مرتين

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

الشيخ ياسين التهامى يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية (صور)

"مريم" تذهب إلى لجنتها على كرسيها المتحرك: "أؤدى واجبى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

سيد الابنودى

بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين

خطة إسرائيل لإقامة حزام أمنى حول غزة.. هل يعيد الهدوء؟

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال