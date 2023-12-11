الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أهالي الشروق ينظمون مسيرة لتشجيع المواطنين على المشاركة بانتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

نظم أهالي الشروق مسيرة بالمزمار والطبل البلدي بمحيط لجنة ياسر جنينة بالمدينة، لتشجيع المواطنين على المشاركة في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية.

ووسط أجواء البهجة والفرحة ،توجه كبار السن وذوي الهمم منذ الصباح الباكر في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2027 حاملين أعلام مصر للإدلاء بأصواتهم في صندوق الانتخابات.

وحرص أعضاء تنظيم مستقبل وطن تحت قيادة المهندس ابراهيم شفيق، أمين القسم، على توصيل ذوي الهمم وكبار السن إلى اللجنة الانتخابية للإدلاء بصوتهم الانتخابي معبرين عن بالغ سعادتهم بهذا العرس الانتخابي.

وتشهد أجواء الانتخابات الرئاسية 2024 حالة من الهدوء الأمني وحو ملائم لسير العملية الانتخابية

وانطلقت التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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