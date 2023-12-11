الإعلامى محمد فودة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية.. ويؤكد: مظاهرة حب لاستكمال مسيرة البناء والتعمير

حرص الكاتب والإعلامى محمد فودة، عضو مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمدرسة الأورمان الثانوية النموذجية العسكرية بالدقى.



وأعرب الاعلامى فودة، عن سعادته بما شاهده من احتفالية ومظاهرة حب رسمها الشعب المصرى ليستكمل مسيرة البناء والنهضة والتنمية تحت قيادة وطنية واعية، مشيدًا بتلك الملحمة الوطنية والصور الرائعة لتلاحم أبناء الشعب المصرى، فى كل المحافظات، وهى الصور الرائعة التى نقلتها وسائل الإعلام لترسم لوحة جديدة من مستقبل مشرق لمصر وشعبها.

وأكد فودة، أن المشهد الانتخابى يعد رسالة قوية إلى العالم بأن الشعب المصرى يعرف مصيره ومستقبله بيده ويُدرك قيمة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بما يمتلكه من وعى ومعرفته للمخططات التى تحاك ضد مصر من مخاطر جسيمة بالمنطقة.

ودعا فودة جموع الشعب المصرى، للنزول للانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوتهم عبر الاقتراع السرى المباشر، وسط هذا العرس الديمقراطى الذى تشهده جمهورية مصر العربية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.



وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.