الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستقبل وطن: الإقبال على لجان الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية غير مسبوق

عصام هلال
عصام هلال

قال عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الشعب المصري ما زال يسطر ملحمة من الملاحم غير المشهودة، حيث إن الإقبال على لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024 غير مسبوق. 

وأضاف هلال، في مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن المصريين يقبلون على مقار اللجان الانتخابية قبل المواعيد الرسمية لبدء الانتخابات، منتظرين فتح اللجان من أجل الإدلاء بأصواتهم، مشيرًا إلى أن هذا الاستحقاق الدستوري لبنة في تدعيم الدولة المصرية واستقرارها.

الشعب المصري في اصطفاف خلف دولته 

وتابع: الشعب المصري في اصطفاف وطني خلف دولته المصرية ضد أي محاولات للنيل من الأمن القومي المصري، موضحا أن المشهد غير مسبوق وينم عن وعي كبير لدى الشعب المصري وإحساس بالمسئولية تجاه دولته والظروف والتحديات التي تواجه الدولة المصرية. 

وعن دور حزب مستقبل وطن، أوضح أن الحزب أدى دورا توعويا كبيرا قبل بدء الانتخابات بعرض إنجازات الدولة المصرية وضرورة المشاركة في حد ذاتها، حيث أجمع الكل، فالمسألة لا تتوقف على اختيار أحد المرشحين بقدر أهمية الانحياز للدولة المصرية وتقدير التحديات التي تمر بها، وكان من باب المسئولية أن يؤدي الحزب دوره في التوعية وحملات طرق الأبواب وعقد المؤتمرات.
 

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