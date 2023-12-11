زحام أمام لجان مدينة نصر في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

توافد المواطنون على لجان الانتخابات بالجامعة العمالية في مدينة نصر للإدلاء بأصواتهم، وسط تسهيلات من قوات الأمن لتنظيم دخول المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة دون انتظار في الطوابير المصطفة أمام اللجان.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.