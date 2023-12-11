مسيرة حاشدة لشباب كفرالشيخ للمشاركة فى الانتخابات (فيديو)

نظم شباب محافظة كفرالشيخ مسيرة حاشدة؛ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

ورفع شباب كفرالشيخ أعلام مصر في مشهد رائع يعكس وعي المصريين وخصوصًا فئة الشباب بضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، واختيار رئيس الجمهورية القادم بكل حرية.

وانطلقت، صباح أمس الأحد، الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.