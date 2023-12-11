الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعثة الأهلى تطير إلى السعودية للمشاركة فى مونديال الأندية

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

يغادر فريق نادي الأهلي برئاسة خالد مرتجي أمين الصندوق عصر اليوم، إلى المملكة العربية السعودية على متن طائرة خاصة لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها مدينة جدة في الفترة بين 12 و22 ديسمبر الحالي.

ويرافق محمود الخطيب رئيس النادي بعثة المارد الأحمر وبعض أعضاء مجلس الإدارة على نفقاتهم الخاصة بينما يغيب العامري فاروق نائب رئيس النادي الذي يرقد حاليا في العناية المركزة بأحد المستشفيات بعد تعرضه لوعكة صحية منذ أكثر من 25 يومًا.

ويستهل المارد الأحمر خلال مشواره في كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر الجاري إذ ينتظر الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، التي تقام يوم 12 من الشهر نفسه في السعودية.

بعثة الاهلى كولر خالد مرتجي العامري فاروق محمود الخطييب كأس العالم للأندية

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