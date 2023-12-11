الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

لليوم الثاني.. عمال "التعاون للبترول" بواصلون المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية

يستمر العاملون بشركة التعاون للبترول في الإسكندرية، في المشاركة الفعّالة في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

 جاء ذلك استجابةً لرسالة محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول.

بناء مستقبل البلاد

وبقيادة ناصر شومان، رئيس مجلس الإدارة، يخوض العمال تلك التجربة الديمقراطية لليوم الثاني على التوالي، مبدين إرادتهم الصلبة في المشاركة الفعّالة في بناء مستقبل البلاد. 

تأتي هذه الخطوة في سياق وطني، وسط تحديات سياسية تعبّر عن إرادة الشعب في تحديد مستقبله من خلال عملية انتخابية تعكس مدى الديمقراطية والمسؤولية المجتمعية.

المشاركة مسؤولية وطنية 

محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، يُؤكد أن مشاركة العمال في هذا الاستحقاق الرئاسي تعتبر من مسؤولياتهم الوطنية، وتعبيرًا عن الإيمان بأهمية المشاركة الإيجابية في تحديد مستقبل البلاد.

وزير البترول

كما أكد طارق الملا، وزير البترول، على أهمية المشاركة الإيجابية للعاملين بقطاع البترول، الذين اعتادوا دائمًا على المشاركة بمظهر منضبط وملتزم في كل الاستحقاقات السياسية، ويشدد على ضرورة تكرار هذه الصورة الإيجابية في الاستحقاق الرئاسي.

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وتؤكد نجلاء فتحي محمود، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة التعاون للبترول بالإسكندرية،  على أهمية مشاركة العمال والاصطفاف في حب الوطن خلال هذا السباق الرئاسي، مُظهرةً تمسك الشعب المصري بحقه في التعبير عن إرادته وتحديد مصيره بحرية وديمقراطية.

الانتخابات الرئاسية التعاون للبترول محمد جبران العاملون بشركة التعاون للبترول الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

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