الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لجان الوافدين برأس غارب تستقبل العاملين بقطاع البترول في ثاني أيام الانتخابات (فيديو وصور)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

شهدت لجان الوافدين بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الاحمر إقبالًا كثيفًا من العاملين بقطاع وشركات البترول في نطاق المدينة.

وامتدت الطوابير أمام اللجان بمئات الأمتار، للعاملين بشركات البترول في المدينة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة 3 أيام بدءًا من امس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
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