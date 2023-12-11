الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"بدأنا حياتنا بحب السيسى".. عروسان يدليان بصوتيهما بانتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة 2024

شهدت محافظة قنا، أمس أول أيام الانتخابات الرئاسية، الحالة الثانية لعروسين يدليان بصوتيهما داخل لجنتين مختلفتين في الانتخابات الرئاسية في دائرة المركز، بصحبة الزفة والعائلة بالزغاريد.

وقال أحد أقارب العروسين، إن العريس صمم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية واصطحب معه عروسه حيث أدلى هو في لجنة بقرية الشيخ عيسى ثم اتجه إلى قرية الجزيرية لإدلاء عروسه بصوتها قائلًا: صوتنا أمانة تجاه الوطن.

وأدلى العروسان بصوتيهما وسط زفة بالدف والزغاريد من قبل عائلتهما، وسلم عليه الجميع داخل اللجنتين ثم اتجها إلى استكمال مراسم حفل زفافهما، وهذه الحالة الثانية بعد عروسي قرية عزبة البوصة في مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، واللذين أدليا بصوتهما بالأعلام.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

العروسان
انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب أخبار انتخابات مصر

مواد متعلقة

من غرفة العمليات.. محافظ قنا: انتظام التصويت في أول أيامه دون معوقات

محافظ قنا يتابع سير الانتخابات الرئاسية على مدار اليوم الأول

الرقص بالخيل.. أهالي قنا يشاركون في الانتخابات بطريقتهم الخاصة

على طريقتهم الخاصة.. الصعايدة يحتفلون بأول أيام انتخابات الرئاسة

في أول أيام الاستحقاق الرئاسي.. محافظ قنا يترأس غرفة العمليات الرئيسية

مديرة مدرسة من أمام لجنة انتخابات في قنا: خرجت لاختيار السيسي للمرة الثالثة

يوم رد الجميل.. الآلاف يشاركون في الانتخابات الرئاسية بقنا (صور)

مظاهرات حاشدة فى قنا لدعم الرئيس بشأن القضية الفلسطينية: "تسقط إسرائيل"

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

أول تعليق من "الوطنية للانتخابات" على تصويت مواطنة سبق أن شاركت بالخارج بإحدى السفارات

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

رسائل أبو عبيدة في الظهور الأخير.. لا استعادة للمحتجزين أحياء دون مفاوضات

عاجل.. "إكسترا نيوز": 100 شاحنة مساعدات منها 5 للوقود دخلت غزة اليوم

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

ماجد حبته

ثالث انتخابات رئاسية

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

خلال مكالمة مع بوتين.. نتنياهو يعرب عن استيائه من موقف روسيا داخل مجلس الأمن

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل