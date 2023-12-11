عمال المصانع والشركات يحتشدون في طوابير أمام لجنة المغتربين بالعاشر

احتشد عدد كبير من عمال المصانع والشركات بمدينة العاشر من رمضان، أمام لجنة المغتربين، للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري.

شهدت مدرسة السادات الثانوية بنات بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية حالة من الزحام وطوابير من جانب عمال المصانع والشركات؛ الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

واصطف العمال في طوابير أمام بوابة المدرسة منذ موعد فتح باب التصويت في اليوم الثاني من أيام الانتخابات الرئاسية بمحافظة الشرقية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من امس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية