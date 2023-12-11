"قومي الترجمة" يحتفل بمئوية فوز الشاعر "ييتس" بجائزة نوبل للأدب

‎يقيم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي احتفالية بمناسبة مرور ١٠٠ عام على فوز الشاعر الكبير ويليام بتلر ييتس بجائزة نوبل للأدب.

تأتي الاحتفالية أيضًا للإعلان عن نتيجة النسخة الثامنة من كشاف المترجمين وتم تخصيصها لترجمة المحاضرة التي ألقاها ييتس في حفل تسلمه جائزة نوبل للأدب.

تعقد الاحتفالية بالتعاون مع سفارة أيرلندا وبحضور سفيرة أيرلندا بالقاهرة نولا اوبراين وذلك في تمام الخامسة من مساء الأحد ١٧ ديسمبر الجاري بقاعة طه حسين بالمركز القومي للترجمة.

يشارك في الاحتفالية كلٍ من: الدكتور مصطفى رياض، الدكتورة آمال مظهر، الدكتورة سمر عبد السلام، والدكتورة نجوى إبراهيم.

ويليام بتلر ييتس (13 يونيو 1865-28 يناير 1939) شاعر وكاتب مسرحي أيرلندي، يعتبر واحدًا من أعظم مؤلفي اللغة الإنجليزية خلال القرن العشرين.



ساهم ييتس في إحياء الثقافة الأيرلندية وشارك في تأسيس جمعية المسرح الوطني الأيرلندي، كما خاض غمار المجال السياسي وتولى منصب عضو في مجلس الشيوخ لمدة ست سنوات.

حاز على جائزة نوبل في الآداب في العام 1923، ووفقًا لما ورد في الموقع الرسمي لجائزة نوبل، تم اختيار ييتس بسبب "شعره الذي لطالما كان مصدرًا للإلهام، ومعبرًا بصور فنية راقية عن روح أمة بأكملها".