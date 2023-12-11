"عشرون قصة حب".. أحدث مجموعات الكاتب أحمد الخميسى القصصية

عشرون قصة حب، عنوان أحدث مجموعات الكاتب الكبير دكتور أحمد الخميسي، والصادرة باللغة العربية، عن دار ميزر للطباعة والنشر والتوزيع في السويد.

عشرون قصة حب عن العاطفة التي تستحيل دونها الحياة

وعن مجموعته القصصية الأحدث عشرون قصة حب، وهل صدورها عن دار نشر في السويد تعني أنها مترجمة، قال الكاتب أحمد الخميسي لــ “الدستور”: اللغة منشورة باللغة العربية، والدار ناشرة المجموعة دار عربية لكنها تتواجد في السويد. وهناك جالية عربية كبيرة في السويد، كما يتم التوزيع في بلدان عربية لكنها باللغة العربية وليست مترجمة.

وبحسب مدير، دار ميزر للطباعة والنشر والتوزيع، وناشر مجموعة عشرون قصة حب، إبراهيم الخميسي، والذي، يذهب إلي أن أحمد الخميسي: هو من بين أشهر كتاب القصة في العالم العربي، حيث يتحدث في مجموعته القصصية الجديدة عشرون قصة حب، هذه عن تلك العاطفة التي تبدو الحياة من دونها مستحيلة، عن إحدى أكثر رحلات النفس الإنسانية ثراء، وغموضا وبهجة.

في هذا الكتاب ــ عشرون قصة حب ــ لن تجد سوى قصص حب فحسب، حين يرفع العاشق محبوبته إلى أعلى الأنوار، فتطعمه فاكهة الوجود كله، عسله، وأفراحه، ومباهجه الرقيقة.

نقرأ هنا عن حب الأم لولدها السجين ومغامرتها لتلتقي به وتضمّه إلى صدرها. وعن “مازن” الذي ظلّ يتمتم باسم محبوبته طيلة حياته. كما نشهد قصة حب يهزّ أعماق العاشق هزًا. وتكشف لنا قصة أخرى عن مشاعر أبٍ عندما يأتون إليه لخطوبة ابنته التي رحلت أمها منذ زمن بعيد. وفي قصة أخرى نشعر بالفراغ الذي تركته ("ماني" في بيتها وفي أعماق زوجها الذي غادرته بعد شجار معه.

ويستمر الحديث في عشرون قصة حب، عن “صالح” الذي يُحاول نسيان “نجلاء” فلا يستطيع. ونطلع على حكاية امرأة شابة جميلة وشاعر أسرته عيناها الواسعتان. وتتناول إحدى قصص مجموعة عشرون قصة حب مشاعر رجل وامرأة يفترقان ويحاولان الرجوع إلى بعضهما. كما نقرأ عن رجل يعيش في كل لحظة وبكل زاوية في البيت ومع أي حدث ذكريات حبه وحياته مع زوجته الراحلة. وأيضًا عن حب وعشق جارفين بين أستاذ جامعي وصحفية اسمها “رحاب”.

وعن نوال وحمدي حيث أخبرهما الطبيب أنهما سيرزقان بطفل، فتباينت مشاعرهما بين فرح بالمولود البكر وحيرة جراء ضيق الحال. وفي قصة أخرى نرى ما يمكن أن يقوم به الشباب من أجل الحب، فيغامر “شوقي” بحياته، حيث عليه أن يعبر الأنفاق تحت الأرض، ليلتقي بحبيبته (ريم). ويجري الحديث في الكتاب عن لهفة وشوق رجل لمحبوبته التي غادرته إلى العالم الآخر.

وهكذا يشعر القارئ بالمتعة والانبهار في قراءته لبقية قصص الحب في مجموعة عشرون قصة حب، وينجذب إلى تلك الأحداث الإنسانية التي يصغها الكاتب بأسلوبه المتميز وجمله المتفردة ومعانيه الثرة.