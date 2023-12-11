الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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التهامي: المصريون يقدمون ملحمة وطنية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

المستشار جمال التهامي
المستشار جمال التهامي خلال مداخلة هاتفية على اكسترا نيوز

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن المصريين يقدمون ملحمة وطنية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف المستشار جمال التهامي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الملحمة الوطنية التي تمر بها مصر الآن تستحق كل تقدير وتوجيه الشكر للشعب المصري الواعي الذي يعرف مستقبله ويتلاحم على أرض الواقع في حالة وجود أية مخاطر تحيط بالدولة المصرية.

وأوضح، أن الناخبين شكلوا ملحمة وطنية وكانوا متواجدين قبل التاسعة صباحا في انتظار التصويت في اللجان، بالإضافة إلى متطوعي الجامعات من الطلاب، وكل ذلك من مظاهر حب مصر.

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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