الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس اللجنة العامة بقنا: الأمور تسير بشكل طبيعى والإقبال مشرف

متابعة الهيئة الوطنية
متابعة الهيئة الوطنية للانتخابات عمليات التصويت

قال المستشار هاني هلال، رئيس اللجنة العامة للهيئة الوطنية  للانتخابات في مركز قفط بمحافظة قنا، إن اللجنة العامة تتكون من 22 لجنة فرعية.

وأضاف رئيس اللجنة العامة، خلال مؤتمر صحفي للهئية الوطنية للانتخابات، أن هناك حالة من انتظام العمل داخل جميع اللجان، كما أن الأمور تسير بشكل طبيعي، والإقبال مناسب ومشرف.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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