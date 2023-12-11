حشود كبيرة من عمال المشروعات للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات بأسوان

شهدت لجان الوافدين بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان، بإجمالي 12 لجنة موزعه على مستوى المحافظة، اليوم الإثنين، وتزامنًا مع اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، إقبال عدد كبير من العاملين في المشروعات القومية والشركات والهيئات والقطاعات السياحية والصناعية والجامعية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وجاءت القطاعات التي ينتمي إليها الناخبون من العاملين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية كالتالي: مشروعات توشكى والمحطات الشمسية ببنبان وفارس، والمجمعات الصناعية والمصانع الكبرى، وخاصة سكر كوم أمبو وسكر إدفو والفيروسيلكون وكيما والنصر للتعدين وأسمنت أسوان، علاوة على العاملين بالمصانع والورش الحرفية بالمنطقة الصناعية بالعلاقى، والعاملين بالشركات والفنادق والبواخر السياحية.



وحرص العديد من العاملين المشاركين في الانتخابات الرئاسية، على رفع علم مصر خلال مشاركتهم فى العرس الديمقراطي واختيار رئيس مصر.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها.