الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب جامعة المنصورة يشاركون في مسيرة "انزل وشارك صوتك هيوصل"

جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات

نظمت جامعة المنصورة مسيرة طلابية حاشدة تحت عنوان "انزل شارك صوتك هيوصل"؛ لحث منسوبي الجامعة من الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وشارك الآلاف من طلاب جامعة المنصورة في مسيرة انطلقت من أمام مبنى اتحاد طلاب الجامعة مرورًا بعدد من الكليات، وصولًا إلى مقر لجنة المغتربين داخل القريج الاوليمبية لجامعة المنصورة.

وأكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن المسيرة جاءت لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن ما يقرب من ٧ آلاف من منسوبي الجامعة شاركوا خلال المسيرة.

و أضاف خاطر، الانتخابات الرئاسية طبقًا للدستور حق وواجب وطني، وأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمر ضروري في ظل الظروف الراهنة والتحديات الإقليمية والدولية، داعيًا الشباب وكل من له حق التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية بالحفاظ على حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية فى هذا العرس الديمقراطي بعد أن كفل الدستور لهم العديد من الحقوق لتمكينهم، تقديرًا لأهمية دورهم في المجتمع ومشاركتهم في جميع مجالات التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وأن المشاركة الفعّالة تكفل تحقيق الديمقراطية والشفافية والتمكين الحقيقي للشباب.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة 3 أيام بدءًا من أمس الأحد، حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات
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