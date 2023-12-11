"عشانك يا بلدى".. السيارات تجوب شوارع الدقى بالأغانى الوطنية (فيديو)

شهدت شوارع حي الدقي، سيارات مجهزة تجوب الشوارع بالأغاني الوطنية لتشجيع المواطنيين على النزول والتصويت بالانتخابات، وذلك بمنطقة الدقي وشارع محي الدين أبو العز بالقرب من اللجان الانتخابية لرئاسة الجمهورية.

ويخوض 4 مرشحين الانتخابات الرئاسية 2024، وهم من قبلت الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق ترشيحهم عقب استيفاء كل شروط الترشح، حيث يتم طباعة بطاقات الانتخابات تحتوي على أسماء ورموز المرشحين لخوض الانتخابات، وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، ورمزه الانتخابي النجمة، المرشح فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه الانتخابي الشمس، المرشح عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه الانتخابي النخلة والمرشح حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه الانتخابي السلم.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.