يعرض 4 يناير.. الإعلان الدعائي لفيلم "أنا وابن خالتي" يحقق نصف مليون مشاهدة

حقق الإعلان الدعائي والرسمي للفيلم السينمائي الجديد "أنا وابن خالتي" للنجم سيد رجب نصف مليون مشاهدة عقب طرحه أمس.

موعد عرض فيلم أنا وابن خالتي

وحددت الشركة المنتجة للفيلم يوم 4 يناير المقبل موعدا نهائيا لطرحه في دور العرض السينمائية في مصر والدول العربية، ليشارك بذلك الفيلم ضمن منافسات موسم رأس السنة الجديدة 2024 والذي ينطلق خلال أيام بعرض مجموعة كبيرة من الأفلام السينمائية منها ابو نسب لمحمد عادل امام وعصابة عظيمة لاسعاد يونس.

يذكر أن المخرج أحمد صالح انتهى مؤخرا من عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم وقام بتسليم النسخ النهائية للعمل للشركة المنتجة استعدادا لعرضه بدور السينما.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم "أنا وابن خالتي" من بطولة سيد رجب وبيومي فؤاد قد طرحت فى وقت سابق البوستر الدعائي والرسمي للفيلم.

وتصدر كل من بيومي فؤاد وسيد رجب البوستر الدعائي للفيلم، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي بحت حول اثنين من الأقارب يمران بعدة مواقف.

فيلم "أنا وابن خالتي"



وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول منافسة مستمرة بين اثنين من الأقارب يسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل، كما يناقش الفيلم العديد من القضايا الاجتماعية بطريقة لايت كوميدي.

ويعتبر فيلم "أنا وابن خالتي" بطولة جماعية لعدد من النجوم، كما أنه يجمع سيد رجب، وبيومي فؤاد، بعد فيلم "وقفة رجالة".

أبطال الفيلم

فيلم "أنا وابن خالتي" يشارك في بطولته بجانب بيومي فؤاد، وسيد رجب، كل من: ميمي جمال، هنادي مهنى، سارة عبدالرحمن، المطرب علي لوكا، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، سيناريو وحوار عمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح.