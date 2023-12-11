الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الهيئة الوطنية: انتظام التصويت فى جميع اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، مؤتمرا صحفيا في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، حول سير عملية الاقتراع في اللجان الانتخابية.

وأعلنت غرفة عمليات الهيئة الوطنية، برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، خلال المؤتمر الصحفي، عن انتظام العملية الانتخابية، وفتح اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية عدا لجنة واحدة بشبرا الخيمة جارٍ فتحها.

وأضاف "بنداري" أن عملية الاقتراع بدأت في التاسعة صباحا في معظم اللجان وتستمر حتى التاسعة مساء وتصويت آخر ناخب متواجد داخل اللجان.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في ثاني أيامها، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا، ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة، واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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كبار السن وذوو الهمم يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية بمدينة الشروق

 

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