الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كبار السن وذوو الهمم يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية بمدينة الشروق

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

وسط أجواء البهجة والفرحة، توجَّه كبار السن وذوو الهمم منذ الصباح الباكر في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، حاملين أعلام مصر للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بلجان الاقتراع في مدينة الشروق. 

وحرص أعضاء تنظيم "مستقبل وطن" تحت قيادة المهندس إبراهيم شفيق، أمين القسم على توصيل ذوي الهمم وكبار السن إلى اللجنة الانتخابية للإدلاء بصوتهم الانتخابي، معبرين عن بالغ سعادتهم بهذا العرس الانتخابي.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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