توافد الناخبين بأعداد كبيرة أمام لجنة مدرسة الخديوى إسماعيل فى السيدة زينب

عرضت جريدة "الدستور"، بدأ توافد الناخبين على اللجان الانتخابية أمام مدرسة الخديوى إسماعيل فى حى السيدة زينب، للإدلاء بأصواتهم الانتخابية باليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية 2024.

بدأ توافد الناخبين مبكرا في ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.