الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 11-12-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 11-12-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

أبرز مباريات اليوم الاثنين 

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة رايو فاليكانو ضد سيلتا فيجو في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني، ومباراة النصر ضد الشباب، ومباراة الهلال ضد التعاون في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس السعودية".

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة رايو فاليكانو ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني: على ملعب "تيريزا ريفيرو"، في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 3

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة إمبولي ضد ليتشي في الدوري الإيطالي: على ملعب "كارلو كاستيلاني"، في السابعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة  AD SPORTS Premium 1.

- مباراة كالياري ضد ساسولو في الدوري الإيطالي: على ملعب "سردينيا ارينا"، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة  AD SPORTS Premium 1.

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تشافي يتحدث عن سقوط برشلونة أمام جيرونا برباعية في الدوري الإسباني

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شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلى

 • مواعيد مباريات اليوم في كأس السعودية والقنوات الناقلة

- مباراة أبها ضد الخليج في كأس السعودية: في الساعة الثانية والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة SSC HD.

- مباراة الهلال ضد التعاون في كأس السعودية: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة SSC HD.

- مباراة الشباب ضد النصر في كأس السعودية: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة SSC HD.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

- مباراة جل فيسنتي ضد موريرينسي: في الساعة العاشرة والربع مساءً.

موعد مباراة الزمالك والمصري في دوري نايل والقنوات الناقلة وترتيب الهدافين

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين 11-12-2023

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

- مباراة قونيا سبور ضد سيفاس سبور: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة أنقرة غوجو ضد تشايكور ريزا سبور: في تمام الساعة السابعة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة النصر الدوري الاسباني كأس السعودية الدورى الايطالى

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