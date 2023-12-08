السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رونالدو يقود النصر للفوز على الرياض برباعية في الدوري السعودي

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

فاز النصر على الرياض 4 /1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ورفع النصر رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، بفارق سبع نقاط خلف المتصدر الهلال، فيما تجمد رصيد الرياض عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتقدم النصر عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 31، قبل أن يضيف زميله أوتافيو الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 67.. سجل تاليسكا الهدف الثالث للنصر، فيما سجل أنتوني جراي هدف الرياض الوحيد بعد ذلك بدقيقة واحدة، قبل أن يعود تاليسكا ليضيف الهدف الثاني له والرابع للنصر في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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أحداث المباراة

النصر السعودي بدأ المباراة بقوة وسجل هدفًا مع الدقيقة الأولى عن طريق ساديو ماني لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

في الدقيقة التاسعة، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح النصر عن طريق سلطان الغنام لتصل إلى فوفانا الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى.

تصويبة قوية من يسار منطقة الجزاء لصالح النصر عن طريق رونالدو لكنها ارتطمت بالدفاع.

في الدقيقة 21، تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح النصر عن طريق رونالدو تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح النصر من ركلة ركنية من الطرف الأيمن عن طريق بروزوفيتش على رأس رونالدو الذي سدد كرة متقنة تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وتمكن رونالدو من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 31 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح النصر من الطرف الأيسر عن طريق ساديو ماني ليسدد رونالدو كرة بالقدم اليمنى داخل الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل أوتافيو الهدف الثاني بعد كرة عرضية من يمين منطقة الجزاء لصالح النصر عن طريق رونالدو ليسدد أوتافيو من الوضع طائرًا لتسكن الكرة بطريقة رائعة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 67 جاء الهدف الثالث لصالح النصر بعد  تمريرة رائعة من ساديو ماني من يسار منطقة الجزاء إلى تاليسكا الذي سدد كرة يسارية داخل الشباك.

وبعد دقيقتين سجل فريق الرياض الهدف الأول عن طريق أندري جراي بعد تمريرة رائعة من خوانمي من يسار منطقة الجزاء بعد انفراد تام إلى جراي الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع جاء الهدف الرابع عن طريق تاليسكا بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح النصر عن طريق الغنام على رأس تاليسكا الذي سدد الكرة داخل الشباك.

النصر السعودي الرياض كريستيانو رونالدو الدوري السعودي 2023 مباراة النصر والرياض

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