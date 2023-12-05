الاتحاد السعودى يرفض احتجاج الهلال على طرد على البليهى أمام النصر

أكدت تقارير صحفية، الثلاثاء، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم رفض احتجاج نادي الهلال على طرد لاعبه علي البليهي أمام النصر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، موسم 2023-2024.

وخرج البليهي بالبطاقة الحمراء قبل نهاية المباراة، وذلك بعد توجه لاستفزاز مشجعي فريق النصر بالمدرجات، لتقرر لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بإيقافه لمباراة بسبب الطرد، وعدم معاقبته بأي عقوبات إضافية، بسبب خلو تقرير الكولومبي ويلمار رولدان حكم المباراة، من كتابة أي أمر آخر يستوجب النظر فيه من اللجان الرياضية المتخصصة، لتطبيق عقوبة إضافية على اللاعب..

وحسب صحيفة الرياضية السعودية فإن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، رفضت احتجاج نادي الهلال، بسبب عدم اتخاذ النادي الإجراءات الشكلية، وفقا لما نصت عليه عليه المادة 137-2-1 من لائحة الانضباط والأخلاق، مؤكدة في الوقت ذاته أن القرار قابل للاستئناف.

كما غرمت اللجنة هتان باهبري وعبدالله رديف لاعبي فريق الشباب بمبلغ 20 ألف ريال لكل منهما بسبب غيابهما عن المقابلة الإعلامية عقب مباراة فريقيهما أمام التعاون في الجولة 15 لبطولة دوري روشن.

وحسم الهلال حسم ديربي الرياض لصالحه بفوزه على ضيفه النصر بثلاثة أهداف دون مقابل، في الجولة الخامسة عشرة لبطولة دوري روشن السعودي.

كان البليهي حديث عدد من وسائل الإعلام العالمية، بسبب استفزازه وتحديه للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر خلال المباراة التي جمعت الفريقين.