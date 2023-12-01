الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الرياض زرقاء.. الهلال يقسو على النصر بثلاثية في الديربي

الهلال والنصر
الهلال والنصر

حسم فريق الهلال ديربي الرياض لصالحه، بفوزع على ضيفه وغريمه النصر، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

افتتح الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش التسجيل لـ الهلال في الدقيقة 64 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها سعود عبدالحميد.

وضاعف مواطنه ألكسندر ميتروفيتش النتيجة لـ “الزعيم” في الدقيقة 89 بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها سالم الدوسري من الجهة اليسرى.

وعاد ميتروفيتش ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 93، مؤكدًا انتصار الهلال بالديربي.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لـ علي آل بليهي، مدافع الهلال، بعد استفزازه النصر وجمهوره.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الهلال لـ 41 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد النصر عند 34 نقطة في المركز الثاني.

تشكيل النصر أمام الهلال في الدوري السعودي

أما عن تشكيل النصر لمواجهة الهلال في الدوري السعودي، فشهد قيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو لخط الهجوم.

وجاء تشكيل النصر أمام الهلال كالآتي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - إيميريك لابورت - أليكس تيليس

خط الوسط: مارسيلو بروزفيتش - سيكو فوفانا - أوتافيو مونتيرو

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو

 

تشكيل الهلال أمام النصر في الدوري السعودي

أما عن تشكيل الهلال أمام النصر في الدوري السعودي، فشهد تواجد الصربي ألكسندر ميتروفيتش في قيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل الهلال أمام النصر في الدوري السعودي كالآتي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - علي آل بليهي - كاليدو كوليبالي - محمد البريك

خط الوسط: روبين نيفيز - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - مالكوم أوليفيرا

خط الهجوم: ميشيل ديلجادو - سالم الدوسري - ألكسندر ميتروفيتش

 

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