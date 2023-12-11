الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين 11-12-2023

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يسعى عشاق كرة القدم لمعرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 11-12-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، لمشاهدة كافة الماتشات ومتابعتها في وقتها الحصري، وتشجيع الفرق المفضلة لديهم.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 11-12-2023 والقنوات الناقلة

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور التالية جدول مباريات اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 في الدوري المصري ودوري أبطال آسيا ودوري أوروبا وغيرها.

وتقام مباريات في دوري أبطال آسيا ودوري أبطال أوروبا، بجانب مباراة الزمالك وفيوتشر في مسابقة الدوري المصري.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم على النحو التالي:

الدوري الإسباني

10:00  رايو فاليكانو × مسيلتا فيجو

الدوري الايطالي
07:30 إمبولي × مليتشي

09:45 كالياري × مساسولو

الدوري البرتغالي
22:15 جل فيسنتي × موريرينسي

دوري التركي
19:00 أنقرة جوجو× تشايكور ريزه سبور 
19:00 كونيا سبور× سيفاس سبور

كأس خادم الحرمين الشريفين
20:00 الشباب × النصر 
16:45 الهلال× التعاون
14:30 أبها × الخليج

مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم كأس خادم الحرمين الدوري الاسباني

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. معارك عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية فى نابلس

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يحرق الإمدادات الغذائية فى حى الشجاعية

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

أول تعليق من "الوطنية للانتخابات" على تصويت مواطنة سبق أن شاركت بالخارج بإحدى السفارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

ماجد حبته

ثالث انتخابات رئاسية

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

خلال مكالمة مع بوتين.. نتنياهو يعرب عن استيائه من موقف روسيا داخل مجلس الأمن

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل