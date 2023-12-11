عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين 11-12-2023

يسعى عشاق كرة القدم لمعرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 11-12-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، لمشاهدة كافة الماتشات ومتابعتها في وقتها الحصري، وتشجيع الفرق المفضلة لديهم.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 11-12-2023 والقنوات الناقلة

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور التالية جدول مباريات اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 في الدوري المصري ودوري أبطال آسيا ودوري أوروبا وغيرها.

وتقام مباريات في دوري أبطال آسيا ودوري أبطال أوروبا، بجانب مباراة الزمالك وفيوتشر في مسابقة الدوري المصري.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم على النحو التالي:

الدوري الإسباني

10:00 رايو فاليكانو × مسيلتا فيجو

الدوري الايطالي

07:30 إمبولي × مليتشي

09:45 كالياري × مساسولو

الدوري البرتغالي

22:15 جل فيسنتي × موريرينسي

دوري التركي

19:00 أنقرة جوجو× تشايكور ريزه سبور

19:00 كونيا سبور× سيفاس سبور

كأس خادم الحرمين الشريفين

20:00 الشباب × النصر

16:45 الهلال× التعاون

14:30 أبها × الخليج