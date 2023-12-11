الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عكاز وكرسي متحرك.. إصرار على التصويت في الانتخابات الرئاسية من المسنات وذوي الهمم

المسنات
المسنات

شهدت لجنة زهراء أكتوبر الجديدة حضور قوي من السيدات المسنات وذوي الهمم الذين حضر كل منهم إما يستند على عكاز أو على كرسي متحرك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وقال شاب من ذوي الهمم إنه حضر اليوم للإدلاء بصوته وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي للدور الكبير الذي لعبه في الاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة 3 أيام بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

المسنات
المسنات
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