نائب محافظ القاهرة يتفقد لجان شبرا شمال العاصمة (صور)

تفقد، صباح اليوم الإثنين، الدكتور حسام فوزي، نائب المحافظ، عددًا من اللجان الانتخابية بنطاق حي شبرا، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية لليوم الثاني.

وأشاد نائب محافظ القاهرة بوعي المواطنين لمشاركتهم في الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

رافق نائب المحافظ المهندس محمد عبدالنعيم، رئيس الحى، والأجهزة المعاونة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ22 ألفًا و340 متابعًا لها.