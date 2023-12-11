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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أعضاء تنسيقية الأحزاب يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

حرص عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث أدلت غادة السيسي، بصوتها الانتخابي في مدرسة الإمام الشافعي للغات طنطا بمحافظة الغربية.

كما أدلت شيماء عبدالرسول في مدرسة أحمد مدني المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وأدلى مارك مجدي بمدرسة الشهيد سعيد حمدي، الخليفة المأمون مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وأدلى محمد طه بمدرسة الحواتم الشهيدة منة الله بمحافظة الفيوم، كما أدلى قياتي عاشور في مدرسة علي راغب الابتدائية في محافظة بني سويف.


وأدلت بسمة العقدة بصوتها الانتخابي في مدرسة أبو الهول القومية بمحافظة الجيزة، كما صوت محمد البحيري في مدرسة هدى شعراوي التجريبية بالقاهرة، كما صوت أسامة هشام  بالمدرسة البريطانية بالرحاب في القاهرة.


وشارك د. أحمد سعيد فهيم منصور في الإدلاء بصوته في مدرسة الإعدادية القديمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، كما أدلى حافظ عثمان حافظ بمدرسة محمد فريد الابتدائية حدائق القبة بالقاهرة.
وتواصل الغرفة المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الانعقاد الدائم، وذلك لمتابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية، ومشاركة المصريين في التصويت بالانتخابات الرئاسية المصرية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.
 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.


وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
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